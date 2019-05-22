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الصوم 3 درجات.. يا ترى أنت مين فيهم؟ اعرف التفاصيل من دار الإفتاء

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:22 م
الصوم 3 درجات.. يا ترى أنت مين فيهم؟ اعرف التفاصيل من دار الإفتاء طقوس رمضانية - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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نشرت صفحة دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، درجات الصيام، حيث أكدت أن هناك ثلاثة درجات للصيام.

 

وبينت دار الإفتاء درجات الصيام الثلاث كما يلى: "الصيام على ثلاث درجات: صوم العوام، وصوم الخواص، وصوم خواص الخواص. أما صوم العوام: فهو الإمساك عن شهوتى البطن والفرج... مع إرسال الجوارح فى الزلات، وإهمال القلب فى الغفلات، وصاحب هذا الصوم ليس له من صومه إلا الجوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه».

 

وتابعت الدار:" وأما صوم الخواص: فهو إمساك الجوارح كلها عن الفضول، وهو كل ما يشغل العبد عن الوصول، وحاصله: حفظ الجوارح الظاهرة والباطنة عن الاشتغال بما لا يعني".

 

وأخيرا صوم خواص الخواص: فهو حفظ القلب عن الالتفات لغير الرب. نفعنا الله بهم وحشرنا معهم".

 


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