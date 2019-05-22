video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 06:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"الصنعة علينا والخشب عليكم"..حكاية ورشة الحج محمود فى صناعة المنابر بقنا

الأربعاء، 22 مايو 2019 06:00 ص
"الصنعة علينا والخشب عليكم"..حكاية ورشة الحج محمود فى صناعة المنابر بقنا
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق

فى شهر رمضان، تزداد أعمال الخير، فى كافة المهن، وخاصة "النجارة" فلها النصيب الأكبر، لأنها مهنة ترتبط بعمليات تشطيب المساجد سواء صناعة الأبواب والشبابيك والمنابر، حيث توجد ورشة الحج محمود، أقدم ورشة فى مركز دشنا شمال محافظة قنا، والتى قضى 60 عاما فى صناعة منابر المساجد، متحملا ثمن الصنعة. 

بداية .. أكد فتحى عبد الوهاب صاحب أقدم ورشة فى مركز دشنا شمال محافظة قنا، والتى يرجع تاريخ إنشائها إلي عامً 1960 أنه ورث مهنة جده ووالده، ومؤكدا أن دى شغلانة نبي الله نوح عليه السلام، الأمر الذى جعله يحافظ على الورشة التى ورثها ولا يغيب عنها يوم واحد باستثناء أيام الأعياد والمناسبات.

وجد الحاج " فتحى" والده لا يرد من يأتى له فى مركز دشنا قاصداً صناعة تشطييات المسجد،  سواء فى صناعة أبواب دورات المياه، والشبابيك أو صناعة وتشيد المنابر، ومؤكدا أن كل ما يطلبه هو شراء الأخشاب والصنعة علينا.

وحول هذا الأمر ، يقول الحج فتحى، أن شهر رمضان ده الموسم، حيث تأتى طلبات للورشة، واحنا بنتكفل بالصنعة، وعندما تأتى طلبية شغل نعمل على إنجازها بسرعة وأجرة إيدى والصنايعية مش بناخدها، وهذة عادة موجودة فى الورشة من زمان، وهذا عهد وجدت والدى يقوم بتطبيقه وهو عدم رفض أى طلب خاصة ببناء المساجد ، الأمر الذى جعل الورشة تلقى سمعة طيبة.

واضاف، أن صناعة المشغولات الإسلامية من أبواب ومنابر من الخشب المعشق تحتاج رسومات محفور تمتاز جميعها بالطابع الإسلامي، وهذا الأمر يتطلب مجهود مضاعف، وهنا نتحصل على أجرة التطريز فقط لأن الماكينات تعمل بالكهرباء لكن هذا لا يرتقى إلي الأجرة التى نتفاضاها من تصنيع الأبواب والشبابيك لزبون عادى، ويستثنى من الحساب صناعة المنابر لأنى كلها بتبقى ببلاش.

وتابع حديث : " فى الصعيد يميزون الأخشاب والمشغولات التى يغلب عليها الطابع الإسلامى وحتى الآن يتمتع المنبر بقيمته فلا تخلوا مساجد محافظات الصعيد من تشيد وبناء المنابر الخشب الأصلي ويرفضون بناء المنابر " الصب" والتى انتشرت في الفترة الأخيرة، وهى تفقد المسجد المشهد الجمالى خاصة أنها تتميز بالطابع الإسلامى القديم، وكل ما ظهر حديثاً لا يعتد به فى التبرعات التى تأتى للمساجد التى تكون تحت الإنشاء تخصص جزء كبير منها لذلك "الفنش"  الخاص  بالمنبر والأبواب وغيرها.

2صاحب-الورشة-
 
اعمال-تشطيب-ابواب-للمسجد-
 
العمال-يتحدثون-لليوم-السابع
 
تشطيب-المنابر-بقنا
 
 
 
دورة-العمل-داخل-الورشة-
لحد-العمال-يتحدث-لليوم-السابع-
 
يتحدثون-لليوم-السابع
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صور.. مسجد أبوالحجاج الأقصرى" يتلألأ بروحانيات شهر رمضان

استمع لأقدم تسجيل للأذان فى المسجد الحرام قبل 138 عاما

وأن المساجد لله.."القبلتين" مسجد شاهد على تحويل القبلة صوب الكعبة

خطة أوقاف الأقصر لفرش وتطوير المساجد خدمة للمواطنين

صناعة المنابر

قنا اليوم

المشغولات الاسلامية

المساجد

النجارة

تشطيب المساجد

ورش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

هيئة التأمين الجديدة: جميع البيانات سرية وإحدى ركائز الأمن الصحى

هيئة التأمين الجديدة: جميع البيانات سرية وإحدى ركائز الأمن الصحى

5 مستهدفات مالية لمشروع موازنة 2019/2020.. تعرف عليها

5 مستهدفات مالية لمشروع موازنة 2019/2020.. تعرف عليها

"سوبر كورة" فى قلب الحدث.. تدريب الزمالك خارج السيطرة ومرتضى يتوعد

"سوبر كورة" فى قلب الحدث.. تدريب الزمالك خارج السيطرة ومرتضى يتوعد

كيف نجح عادل إمام فى الرعب رغم رئاسته لقسم الكوميديا بلا منافس؟

كيف نجح عادل إمام فى الرعب رغم رئاسته لقسم الكوميديا بلا منافس؟

6 نصائح لتفادى حرائق السيارات خلال الموجة الحارة.. تعرف عليها

6 نصائح لتفادى حرائق السيارات خلال الموجة الحارة.. تعرف عليها

الرجوع الى أعلى الصفحة