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الشرطة الإندونيسية تعتقل 20 شخصا فى أعمال شغب بالعاصمة جاكرتا

الأربعاء، 22 مايو 2019 08:19 ص
الشرطة الإندونيسية تعتقل 20 شخصا فى أعمال شغب بالعاصمة جاكرتا الشرطة الإندونيسية تعتقل متظاهرين
أ ش أ
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قال المتحدث باسم الشرطة المحلية الإندونيسية ديدى براشيتو، اليوم الأربعاء، إن الشرطة احتجزت ما لا يقل عن 20 شخصًا للاشتباه فى صلتهم بالاحتجاجات وأعمال الشغب التى وقعت مساء أمس الثلاثاء، وحتى صباح اليوم الأربعاء، فى أعقاب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التى فاز فيها الرئيس الحالى جوكو ويدودو بولاية ثانية.

وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية، على موقعها الإلكترونى، أن الأفراد المحتجزين ليسوا من سكان جاكرتا وتم احتجازهم فى مركز شرطة جاكرتا المركزية لاستجوابهم، فيما نفى "ديدى"، أيضًا، التقارير التى تفيد بأن الشرطة استخدمت الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين العنيفين.

من جهته، أعلن حاكم العاصمة الإندونيسية جاكرتا أنيس باسويدان، اليوم، مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو 200 آخرين، فى أعمال الشغب، وقال باسوديان، إنه بحلول الساعة التاسعة صباح اليوم بالتوقيت المحلى للبلاد، بلغ عدد المصابين 200 شخص وتم نقلهم إلى 5 مستشفيات، مضيفا أن المستشفيات تجرى حاليا فحوصات لتحديد سبب الوفاة للأشخاص الـ 6 الذين توفوا.

وتحولت الاحتجاجات التى بدأت بسلام، أمس الثلاثاء، إلى أعمال عنف مما أجبر الشرطة على إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

يذكر أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات عارف بوديمان قد أعلن أمس فوز الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو بولاية ثانية بحصوله على 55,5% من أصوات الناخبين مقابل 44,5% حصل عليها منافسه الجنرال المتقاعد برابوو سوبيانتو، وكانت السلطات قد استبقت إعلان النتائج بنشر تعزيزات أمنية فى العاصمة خشية تنظيم المعارضة تظاهرات احتجاجا على فوز ويدودو.

 


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