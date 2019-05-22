السجن 7 سنوات لمتهم بحرق واقتحام كنيسة دلجا بالمنيا

قضت اليوم الأربعاء المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط بتخفيف الحبس بحق أحد المتهمين حضوريًا من المؤبد 25 عامًا إلى السجن 7 سنوات فى قضية اقتحام وحرق كنيسة قرية دلجا بمركز ديرمواس فى جنوب المنيا، وبراءة 7 آخرين.



قال مصدر قانوني، إن المحكمة قضت بحبس أحد المتهمين فيما برأت المحكمة 4 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة فى قضية حرق كنيسة قرية دلجا.

وفى قضية ثانية برأت ذات المحكمة متهمين اثنين فى قضية اقتحام قسم شرطة ديرمواس ومتهم ثالث فى قضية اقتحام استراحة كنيسة دلجا بمركزديرمواس، لذات الأسباب التى استندت لها المحكمة فى حكم البراءة.

وكانت المحكمة العسكرية قضت بحبس عدد من عناصر الإخوان خلال أعوام 2016 و2017 و2018 بأحكام متفاوتة وصلت إلى السجن المؤبد غيابيا، وتم القبض على بعض المتهمين الذين تعاد إجراءات محاكمتهم أمام دوائر عسكرية جديدة بتهم: الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة وشرطية.