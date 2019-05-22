video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 04:42 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 7 سنوات لـ7 متهمين بتكوين شبكة للاتجار فى البشر

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:18 م
السجن المشدد 7 سنوات لـ7 متهمين بتكوين شبكة للاتجار فى البشر محكمة ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وبراءة 3 أخرين، فى اتهامهما بتكوين شبكة للاتجار فى البشر واستغلال حاجة الضحايا بعرضهن على راغبى المتعة الحرام مقابل الحصول على الأموال.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى، وعلى مختار سعد.

كان المستشار أحمد حنفى المحامى العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين خلال فبراير 2018، بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة منظمة للعمل بصفة مستمرة على ارتكاب جرائم الاتجار فى البشر بأن تعاملوا مع الأشخاص الطبيعية باستغلال حاجة الضعف والهوان والحاجة بالتدليس عليهن فى بادئ الأمر بوعدهن من قبل إحدى المتهمات بالزواج والعمل.

وكذلك اصطحابهن وتسليمهن لزعيم التشكيل الإجرامى مستغلا سذاجتهن وصغر سنهن وطموحهن بأفكاره الشيطانية وإيهامهن بحياة سعيدة رغدة مستقرة حينما يتلمس منهن العفة والصلاح فيوهمهن بعقد قرانهن مدعيا أن المتهم الثانى "نجار" في التشكيل مأذونا شرعيا وتارة أخرى بالتهديد والوعيد بإيذائهن أو إيذاء ذويهن بواسطة المتهم الرابع "سايس" والتهديد حتى يدنس شرفهن ملتقطا لهن مع المتهم الأول "السائق" مقاطع مرئية بعد تخديرهن ليجبرهن على مواصلة تجارته الخاسرة عاقدا مع المتهم الأول صفقاته الدنيئة بمقهى المتهم الثامن "مدير أغذية ومشروبات".

ومن تحمل منهن بين أحشائها سفاحا من ذئابه يأتى دور المتهم السابع الطبيب فيسقط ما فى أرحامهن غير مبالى بحياتهن، قاتلا ما بين أحشائهن من أجنة ليأتى دور باقى المتهمين بالمعاونة والمساعدة والتجهيز قاصدين جميعا من تلك الأفعال أسوأ استغلال فى أعمال الدعارة لجمع المال الحرام ولسائر أِشكال الاستغلال الجنسى بعرضهن على الرجال من راغبى ممارسة الرذيلة والفجور بغير تمييز مقابل الحصول على منفعة مادية.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

حبس سيدة و4 أطفال بتهمة الاتجار بالبشر فى رأس البر

إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بجريمة الإتجار بالبشر "معا ضد الإتجار بالبشر"

تعرف على جرائم الاتجار بالبشر فى ندوة بجمعية مصر للثقافة

تأجيل محاكمة 6 متهمين في الاتجار بالبشر وتهجير الشباب لـ 17 يونيو

الاتجار بالبشر

شبكة الاتجار فى البشر

جنايات القاهرة

اخبار الحوادث

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
سوبر كورة.. ليفربول ينتظر حدثا تاريخيا بنهائى الأبطال لأول مرة فى 127 عاما

سوبر كورة.. ليفربول ينتظر حدثا تاريخيا بنهائى الأبطال لأول مرة فى 127 عاما

389 ألف طالب "أولى ثانوى" أدوا امتحان الجغرافيا عبر أجهزة التابلت اليوم

389 ألف طالب "أولى ثانوى" أدوا امتحان الجغرافيا عبر أجهزة التابلت اليوم

مصطفى شعبان فى ندوة «اليوم السابع»: كل شىء فى حياتى رزق.. وهدفى فى أبوجبل تقديم الشخصية المصرية الحقيقية فى الحارة المصرية.. لدىَّ شوق لتقديم الصعيدى فى الدراما ولكن خارج الثأر والمخدرات والآثار.. صور

مصطفى شعبان فى ندوة «اليوم السابع»: كل شىء فى حياتى رزق.. وهدفى فى أبوجبل تقديم الشخصية المصرية الحقيقية فى الحارة المصرية.. لدىَّ شوق لتقديم الصعيدى فى الدراما ولكن خارج الثأر والمخدرات والآثار.. صور

معاوية بن أبى سفيان حاكم الشدة واللين.. خرج من رحم الفتنة بدولة هى الأكبر والأكثر اتساعاً فى التاريخ الإسلامى.. حوَّل الصراع المحتدم وهجمات الخطر إلى كيان متماسك استمر قائماً لمدة 88 عاماً كاملة

معاوية بن أبى سفيان حاكم الشدة واللين.. خرج من رحم الفتنة بدولة هى الأكبر والأكثر اتساعاً فى التاريخ الإسلامى.. حوَّل الصراع المحتدم وهجمات الخطر إلى كيان متماسك استمر قائماً لمدة 88 عاماً كاملة

نقيب الفلاحين: مساحة الأراضى الزراعيه وصلت إلى 10.5 مليون فدان

نقيب الفلاحين: مساحة الأراضى الزراعيه وصلت إلى 10.5 مليون فدان

فرنسا تتهم رئيس مجموعة "بى إن سبورت" القطرية بالفساد

فرنسا تتهم رئيس مجموعة "بى إن سبورت" القطرية بالفساد

الرجوع الى أعلى الصفحة