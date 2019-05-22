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الرئيس اليمنى يتلقى رسالة من بوتين تؤكد عمق علاقات البلدين

الأربعاء، 22 مايو 2019 07:00 ص
الرئيس اليمنى يتلقى رسالة من بوتين تؤكد عمق علاقات البلدين الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى
وكالات الأنباء
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أعلنت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التى تبث من الرياض وعدن، أن الرئيس عبد ربه منصور هادى، تسلم، رسالة من رئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، عن وكالة "سبأ"، الثلاثاء، أكدت رسالة الرئيس بوتين التى سلمها سفير روسيا لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، خلال لقائه الرئيس هادى فى الرياض، عمق العلاقات المميزة بين البلدين والشعبين الصديقين والتهنئة بالذكرى الـ29 لعيد الوحدة اليمنية 22 مايو.

وفى اللقاء، أكد الرئيس هادى، الحرص الدائم نحو السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى والقرارات الأممية ذات الصلة وفى مقدمتها القرار 2216.

من جانبه، أشاد السفير ديدوشكين "بحنكة وحكمة الرئيس بوتين فى التعامل مع مختلف المواقف والظروف المتصلة بأوضاع اليمن وفى مختلف المراحل لما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار المنشود الذى يتطلع إليه الشعب اليمنى، كما ثمن ديدوشكين "توجيهات فخامة الرئيس فيما يتصل بإعادة تأهيل القنصلية الروسية بعدن".

 


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