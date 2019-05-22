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الرئيس التونسى يبحث مع فائز السراج مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية

الأربعاء، 22 مايو 2019 05:41 م
الرئيس التونسى يبحث مع فائز السراج مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى يلتقى فائز السراج
كتب : أحمد جمعة
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استقبل الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج، فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا.

وقالت الرئاسة التونسية فى بيان صحفى لها اليوم الأربعاء إن اللقاء تطرق إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود المبذولة إقليميا ودوليا لوقف الاقتتال وإنهاء العمليات العسكرية، نظرا لتداعياتها الخطيرة على الشعب الليبي وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة وفسح المجال للحوار لاستئناف العملية السياسية بين مختلف الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة بما يحقن دماء الليبيين ويحفظ وحدة ليبيا واستقرارها.

وأكد الرئيس التونسى وقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبى وذكّر بموقفها الداعى إلى ضرورة الخروج من هذه الأزمة فى أسرع الأوقات وتجنيب البلاد مزيدا من الخسائر والمعاناة من خلال الإنهاء الفورى للاقتتال بين أبناء الشعب الواحد والتزام جميع الأطراف بالتهدئة وضبط النفس وتغليب المصلحة العليا للوطن.

وشدد الرئيس التونسى على أن الحل فى ليبيا يجب أن يكون حلاّ سياسيا وبيد الليبيين أنفسهم تحت مظلّة الأمم المتحدة وبعيدا عن أى تدخل خارجى، مبرزا أنّ تونس ليس لديها أية أجندة فى ليبيا سوى عودة الوئام والأمن والاستقرار إلى ربوعها حيث أنّه لا مصلحة لتونس إلاّ فى أن تستعيد ليبيا عافيتها وتسترجع مكانتها الطبيعية وتحافظ على وحدتها.

 


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