وقال الرئيس الأمريكي، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، إنه جاء للاجتماع مع الديمقراطيين لمناقشة أمور البنى التحتية في البلاد إلا أن نانسي بيلوسي اتهمته قبيل عقد اللقاء في تصريحات لها بـ "التستر".

وأضاف ترامب "من الواضح أنني- واعتقد أن معظمكم سيتفق معي في هذا- الرئيس الأكثر شفافية على الأرجح في تاريخ هذا البلد"، مشيراً إلى أن التحقيق في مزاعم التدخل الروسي أثبت عدم وجود تواطؤ. ووجّه انتقاداته لوسائل الإعلام حول تغطيتها للتحقيق.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه أبلغ القادة الديمقراطيين اليوم الأربعاء بأنه لا يستطيع العمل معهم في الوقت الذي يسعون فيه إلى إجراء تحقيقات ضده وضد إدارته.