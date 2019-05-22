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الدفاع الروسية: الجيش السورى يقضى على أكثر من 150 مسلحا لـ"النصرة" جنوب إدلب

الأربعاء، 22 مايو 2019 02:57 م
الدفاع الروسية: الجيش السورى يقضى على أكثر من 150 مسلحا لـ"النصرة" جنوب إدلب الجيش السورى - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى
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قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش السوري تمكن من القضاء على أكثر من 150 مسلحا لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي جنوب إدلب ويدمر 3 دبابات و24 سيارة دفع رباعي.

 

وجاء في بيان وزارة الدفاع حسبما نقلت "سبوتنك" "قامت القوات السورية خلال العمليات بالقضاء على 150 من مسلحي "جبهة النصرة" وتدمير ثلاث دبابات، و24 شاحنة نصف نقل محملة برشاشات ثقيلة، وسيارتان مفخختان يقودهما انتحاريون".  

 

وجاء في البيان: "تقوم الجماعة الإرهابية (جبهة النصرة - هيئة تحرير الشام) في الجزء الجنوبي من منطقة خفض التصعيد فى إدلب منذ الأمس 21 مايو، بهجمات مكثفة على مواقع القوات الحكومية في اتجاه كفر نبودة وكفر الزيات باستخدام راجمات الصواريخ".

 

وأضاف البيان: "قامت القوات الحكومية بصد ثلاث هجمات مكثفة لمسلحي "جبهة النصرة" على كفر نبودة، شارك فيها ما يقرب من 500 مسلح، وسبع دبابات وأربع مركبات قتال مشاة ونحو 30 شاحنة نصف نقل مزودة برشاشات ثقيلة، وسيارتان محملتان بالمتفجرات يقودهما انتحاريون".

 


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