video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 11:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الحوثيون يقصفون الأحياء السكنية فى مديريتى الدريهمى وحيس بالحديدة

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:17 ص
الحوثيون يقصفون الأحياء السكنية فى مديريتى الدريهمى وحيس بالحديدة الحوثيون ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)
إضافة تعليق

شنت ميليشيات الحوثى قصفا بعشرات القذائف المدفعية استهدفت مواقع قوات المقاومة المشتركة، والأحياء السكنية المحررة فى مديريتى الدريهمى وحيس فى الحديدة غرب اليمن، وذلك ضمن اختراقاتها المستمرة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار.

وذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية أن الميليشيات الحوثية عاودت القصف بكثافة فى اتجاهات عدة بالحديدة؛ غداة تصعيد واسع باتجاه المقاومة المشتركة، والعمالقة فى الأحياء المحررة، وشارعى صنعاء، والخمسين بمدينة الحديدة، وفى الجبلية، وحيس، والجاح.

وقالت مصادر يمنية إن " الميليشيات جددت قصف مواقع العمالقة شرق مديرية الدريهمى بعشرات القذائف المدفعية، حيث أطلقت عناصرها المتمركزة وسط أحياء المدينة التى تتخذها الميليشيات منطلقا لعمليات القصف على مواقع قوات العمالقة والقوات المشتركة، قذائف مدفعية الهاون بشكل عنيف".

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

المقاومة اليمنية تفكك شبكة ألغام زرعها الحوثيون داخل نفق بمدينة الحديدة

المقاومة اليمنية تكتشف نفقا مفخخا فى مدينة الحديدة أقامته الميليشيات الحوثية

مصادر يمنية: ميليشيات الحوثى تزرع الألغام وتحفر الخنادق حول مطار الحديدة

بعد أيام من إعلان الحوثى الانسحاب..مصادر: كثفوا زراعة الألغام بالحديدة

ميليشيات الحوثى

اليمن

الحرب فى اليمن

الحوثيون

الحديده

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

الرجوع الى أعلى الصفحة