الحلقة الثانية.. روائع الذوق والأناقة والإتيكيت فى حياة النبى

كتب لؤى على

نتناول خلال شهر رمضان المبارك حلقات بعنوان "روائع الذوق والأناقة والإتيكيت"، وهو مؤلف للدكتور ناصر بن مسفر الزهرانى المشرف على مشروع السلام عليك أيها النبى، روائع الذوق والأناقة والإتيكيت فى حياة النبى فى تعامله مع أهل بيته وأصحابه والمسلمين.

إجلاله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل ونهيه صلى الله عليه وسلم للعبد أو الخادم أن يقول لسيده ربي

عن أبي هريرة رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل: سيدي مولاي. [البخاري:2552، ومسلم: 2249/15].

إجلاله صلى الله عليه وسلم لاسم الله عز وجل حيث لم يرد السلام على الرجل حتى تيمم:

عن أبي الجهيم الأنصاري رضى الله عنه، قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام. [البخاري:337، ومسلم: 369 معلقا].

احترامه صلى الله عليه وسلم لإخوانه الأنبياء عليهم السلام.. ونهيه عن المفاضلة بينهم:

عن أبي هريرة رضى الله عنه، قال: استب رجلان؛ رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك، فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي صلى عليه وسلم المسلم، فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي :لا تخيروني على موسى؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش، فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله. [البخاري: 2411، ومسلم: 2373/160].

احترامه صلى الله عليه وسلم لخصائص إخوانه الأنبياء عليهم السلام:

عن أبي هريرة رضى الله عنه، قال: قال رسول الله:إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة، ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فذعته، فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد، حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون -أو كلكم- ثم ذكرت قول أخي سليمان: قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. فرده الله خاسئا. [البخاري: 461، ومسلم: 541]. فذعته: خنقته.

تعليمه صلى الله عليه وسلم لروائع الذوق والأخلاق والقيام بحقوق الاخرين:

عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة، الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. [الترمذي: 2018].

وكتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة رضى الله عنهما، أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه: سمعت النبي يقول: إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. [البخاري: 1477، ومسلم: 593/13 (3/1341].