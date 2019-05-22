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الأربعاء، 22 مايو 2019 12:55 م
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الحكومة توزع قطعتى أرض بأسوان على متضررى الفترة السابقة لإنشاء السد العالى

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:20 م
الحكومة توزع قطعتى أرض بأسوان على متضررى الفترة السابقة لإنشاء السد العالى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بتخصيص قطعتيْ أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسوان لصالح المحافظة، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع؛ لتوزيعها على بعض المتضررين ممّن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي، الأولى بمساحة 2740,90  فدان بمنطقة الأمل، يستزرع منها مساحة 1200 فدان، على أن تستخدم المساحة المتبقية في الأنشطة غير الزراعية، والثانية بمساحة  12197,5 فدان بمنطقة خور قندي، يستزرع منها مساحة 6600 فدان، وباقى المساحة تستخدم في الأنشطة غير الزراعية.
 
كما وافق المجلس على إعادة تخصيص عدد 3 قطع أراض مملوكة للدولة ناحية أسوان، لصالح المحافظة لاستخدامها فى التوسعات السكنية وتوفيق أوضاع أهالى المنطقة، الاولى بمساحة 650.47 فدان بمنطقة غرب أسوان، والثانية بمساحة 323.83 فدان بمنطقة غرب سهيل، والثالثة بمساحة 78.05 فدان بمنطقة أبو الريش قبلى بمحافظة أسوان.

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