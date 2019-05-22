video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 01:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تعيد تشكيل مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.. وضم ممثلين لـ9 جهات

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:16 م
الحكومة تعيد تشكيل مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.. وضم ممثلين لـ9 جهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق
وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، برئاسة رئيس مجلس إدارة للهيئة وأعضاء يمثلون عددا من الجهات.
 
وضم التشكيل فى عضوية المجلس، نائب رئيس المجلس للتشغيل، ومستشارا من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وممثلا عن وزارة النقل يرشحه الوزير، ورئيس قطاع النقل البحرى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وممثلا عن محافظة دمياط يختاره المحافظ، ورئيس غرفة ملاحة دمياط.
 
وبحسب قرار مجلس الوزراء، يضم مجلس الإدارة ممثلين عن مصلحة الجمارك، وأمن الموانئ، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، يختارهم رئيس المصلحة أو الهيئة، إلى جانب عضو من ذوى الخبرة يختاره وزير النقل لمدة سنتين قابلة للتجديد.
 
كما أن لمجلس إدارة الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو غيرهم من ذوى الخبرة، ولهم الاشتراك فى المناقشات، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات. وأشار القرار إلى أن تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة يصدر به قرار من جانب رئيس مجلس الوزراء.
 
 
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الحكومة: إنشاء أول لجنة وطنية لمواجهة ظاهرة ختان الإناث

رئيس الوزراء يلتقى رئيس المجلس القومى للمرأة

قرارات حكومية تخصيص أراض لإنشاء إسكان اجتماعى ومبنى للشئون الاجتماعية ومدارس

قرار حكومى بضم رئيس الهيئة الهندسية لإدارة المنطقة الاقتصادية بقناة السويس

هيئة ميناء دمياط

قرارات الحكومة

اعادة تشكيل المجلس

مجلس الوزراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

الرجوع الى أعلى الصفحة