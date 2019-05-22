الحكومة تعيد تشكيل مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.. وضم ممثلين لـ9 جهات

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، برئاسة رئيس مجلس إدارة للهيئة وأعضاء يمثلون عددا من الجهات.

وضم التشكيل فى عضوية المجلس، نائب رئيس المجلس للتشغيل، ومستشارا من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وممثلا عن وزارة النقل يرشحه الوزير، ورئيس قطاع النقل البحرى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وممثلا عن محافظة دمياط يختاره المحافظ، ورئيس غرفة ملاحة دمياط.

وبحسب قرار مجلس الوزراء، يضم مجلس الإدارة ممثلين عن مصلحة الجمارك، وأمن الموانئ، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، يختارهم رئيس المصلحة أو الهيئة، إلى جانب عضو من ذوى الخبرة يختاره وزير النقل لمدة سنتين قابلة للتجديد.

كما أن لمجلس إدارة الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو غيرهم من ذوى الخبرة، ولهم الاشتراك فى المناقشات، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات. وأشار القرار إلى أن تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة يصدر به قرار من جانب رئيس مجلس الوزراء.