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الحبس عاما لعاطل لإتجاره فى المواد المخدرة بالمنوفية

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:44 م
الحبس عاما لعاطل لإتجاره فى المواد المخدرة بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار عزت محمد كامل رئيس الدائرة الخامسة، حبس "أحمد.هلال. م" عاطل، عاما وذلك لاتجاره فى المواد المخدرة بدائرة مركز أشمون.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون، من ضبط "هلال .م.ا" عاطل، وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز أشمون، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 


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جنايات شبين الكوم

مركز اشمون

المنوفية

الاتجار بالمواد المخدرة

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