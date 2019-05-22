الحبس سنة مع الشغل لعامل خدمات بمدرسة إعداداية استولى على كتب دراسية بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، عامل خدمات بمدرسة إعدادية، بالحبس سنة مع الشغل، لاستيلائه على كتب مدرسية والتصرف فيها.

صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم 53800 لسنة 2018، جنايات منيا القمح، لشهر أبريل 2017، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بضبط "أحمد ع ع م" 44 سنة، عامل خدمات بمدرسة الألفى الإعدادية بنين، وحارس عليها ببندر منيا القمح، لإتهامه بالاستيلاء على مجموعة كبيرة من الكتب المدرسية الموجودة بمخزن المدرسة.

وتوصلت تحريات مباحث الأموال العامة بالزقازيق، برئاسة المقدم محمد فخر، رئيس قسم الأموال العامة، إلى أن المتهم استولى على كتب مدرسية بقيمة 82 ألفا و589 جنيها و635 مليم، وتم ضبط المتهم، وبالعرض على نيابة منيا القمح العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.