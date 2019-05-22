الجارديان: محاولة تيريزا ماى الأخيرة لتمرير اتفاق "بريكست" باءت بالفشل

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" إن المحاولة الأخيرة التى قامت بها رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماى للحصول على موافقة الأغلبية البرلمانية على اتفاقها الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، كانت لها نتائج عكسية بعد رفض "الصفقة الجديدة" المكونة من 10 نقاط من قبل النواب من مختلف الأطياف السياسية.

فى خطاب ألقته أمس الثلاثاء، قدمت رئيسة الوزراء سلسلة من التعهدات التى سيتم تضمينها في مشروع قانون اتفاق مكون من 100 صفحة (Wab) عندما يتم نشره في وقت لاحق من هذا الأسبوع - بما في ذلك عرض من تصويت ملزم على الاستفتاء في حال نجاح الصفقة.

ولكن بعد اجتماع مجلس الوزراء العاصف الذى قوبل فيه عرض مقترح بشأن الاستفتاء الثاني بتهديد التمرد، قال نواب من كلا الجانبين إن المقترحات كانت جوفاء. في غضون ساعات ، رفضها أكثر من 20 محافظًا ساندوا الصفقة في المرة الأخيرة.

كانت ماى قد طالبت أعضاء البرلمان فى حزبها وخارجه أن يلقون نظرة جديدة على ما وصفته بـ "العرض الجاد". ومع الاتجاه لتعرض حزبها للهزيمة من قبل حزب "بريكست" الذي يرأسه نايجل فاراج في الانتخابات الأوروبية غدا الخميس ، حذرت من أن استمرار جمود "بريكست"، "يهدد بفتح الباب أمام مستقبل كابوس للسياسة المستقطبة بشكل دائم".