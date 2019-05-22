"التمثيل التجارى" يبحث فرص الترويج الاستثمارى لمصر مع "اليونيدو" بطوكيو

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بحث مكتب التمثيل التجاري في طوكيو فرص الترويج للاستثمار في مصر مع مكتب دعم وترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في طوكيو UNIDO ITPO-TOKYO.

وذكر جهاز التمثيل التجاري في بيان اليوم أن حسام نجم سكرتير أول المكتب قال خلال لقائه مع فيردا جليجن Ferda Gelegen نائب رئيس مكتب دعم وترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية فى طوكيو UNIDO ITPO Tokyo، إن ذلك يأتي في إطار استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر 2020 لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع الصناعى، وزيادة معدلات الإنتاجية والتصدير للأسواق الخارجية.

وأوضح أنه تم استعراض أحدث التطورات على صعيد العلاقات الاستثمارية بين الجانبين المصرى والياباني، وبحث سبل قيام مكتب اليونيدو فى طوكيو بدعم الجهود الترويجية للمكتب التجارى المصرى، لجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى قطاع الصناعات الهندسية، والقطاعات الصناعية المصرية الرائدة والترويج، لإقامة منطقة صناعية يابانية فى مصر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة مع الجانب الياباني في دول أفريقية ثالثة.

وأضاف نجم أن ذلك يأتى اتساقا مع خطة المكتب للعام المالي القادم، ومشاركته مع السفارة والجهات المعنية فى الإعداد لمشاركة مصر فى قمة مجموعة العشرين G20 المقرر عقدها فى أوساكا فى يونيو المقبل، والقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية فى أفريقيا (التيكاد) المقرر عقدها فى يوكوهاما فى أغسطس القادم.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع ممثل اليونيدو على بحث إمكانية مشاركة ممثلى الهيئات والقطاعات الخاصة بالتنمية الصناعية في وزارة التجارة والصناعة ببرامج الترويج التى يعدها مكتب يونيدو طوكيو خلال الفترة القادمة، وإعداد ندوات للشركات اليابانية المهتمة بالاستثمار فى الدول الإفريقية، ومن ضمنها مصر، وإجراء زيارات ميدانية لهذه الشركات وغيرها من الفعاليات ذات الصلة.