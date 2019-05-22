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التليفزيون السورى: سقوط قذيفتين صاروخيتين وسط مدينة حلب

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:44 ص
التليفزيون السورى: سقوط قذيفتين صاروخيتين وسط مدينة حلب قصف صاروخى فى سوريا - أرشيفية
رويترز
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قالت قناة الإخبارية السورية، اليوم الأربعاء، إن قذيفتين صاروخيتين سقطتا فى وسط مدينة حلب، فيما لم تتوافر أى تفاصيل أخرى.

ويذكر أن وكالة الأنباء السورية "سانا"، كانت أفادات، أمس الثلاثاء، بإصابة 6 مدنيين بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على الأحياء السكنية فى مدينة حلب.

وأفاد مراسل "سانا" فى حلب، بإصابة 6 مدنيين بجروح متفاوتة جراء سقوط قذائف عدة أطلقها إرهابيون بعد ظهر الثلاثاء، على حى مساكن السبيل ومحيط دوار الشيحان أسفرت أيضا عن وقوع دمار بممتلكات الأهالى ومنازلهم، موضحًا أنه تم نقل الجرحى إلى مشافى المدينة لتلقى العلاج.

وذكر المراسل أن وحدة من الجيش ردت على مصدر إطلاق القذائف عبر رمايات مدفعية مركزة أسفرت عن إصابات مباشرة فى صفوف الإرهابيين.

 


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قالت قناة الإخبارية السورية

اليوم الأربعاء

إن قذيفتين صاروخيتين سقطتا فى وسط مدينة حلب

فيما لم تتوافر أى تفاصيل أخرى

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