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البنك المركزى: 4.471 مليار دولار رقم تاريخى لتدفقات النقد الأجنبى من أول مايو

الأربعاء، 22 مايو 2019 07:17 م
البنك المركزى: 4.471 مليار دولار رقم تاريخى لتدفقات النقد الأجنبى من أول مايو طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كتب – أحمد يعقوب
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قال مسؤول كبير بالبنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن إجمالى تدفقات النقد الأجنبى منذ بداية شهر مايو 2019، وحتى الآن، حققت رقمًا قياسيًا تاريخيًا بلغ 4.471 مليار دولار تشمل 1.2 مليار دولار خلال الأسبوع الجارى فقط، مما يؤكد الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى.
 
وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنحو 92 قرشًا منذ بداية عام 2019 مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبى من مصادر متعددة.
 
ويعد سعر العملة "ترمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـ4 شهور بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.
 
 
ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.
 
 

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