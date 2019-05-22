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البرازيل تطالب شركات التبغ بدفع نفقات علاج الأمراض الناجمة عن التدخين

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:36 م
البرازيل تطالب شركات التبغ بدفع نفقات علاج الأمراض الناجمة عن التدخين السجائر
كتبت فاطمة شوقى
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طالبت البرازيل، أكبر شركات تصنيع السجائر فى البلاد، ومديريها الأجانب ، بدفع النفقات التى تحملتها شبكة الصحة العامة لعلاج الأمراض الناجمة عن استهلاك التبغ.

ووفقا لصحيفة "البيريوديكو" الإسبانية، فقد تم إضفاء الطابع الرسمى لطلب البرازيل أمام القضاء الاتحادى لولاية ريو جراندى دو سول، حيث طالبت الحكومة البرازيلية من تلك الشركات التعويض عن الاموال التى تنفقها الدولة فى السنوات الخمس الاخيرة فى علاج المرضى الذين يعانون من 26 مرضا بسبب استخدام السجائر.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتم تضمين التعويض النسبى للتكاليف التى ستتحملها الدولة فى السنوات القادمة مع العلاج ودفع التعويض عن الأضرار المعنوية.

 

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة البرازيلية أكدت أن المشاكل الصحية المتعلقة باستهلاك السجائر "تنعكس فى علاج الأمراض التى تكلف عشرات المليارات سنويًا على شبكة الصحة العامة".

 

كانت البرازيل رائدة على مستوى العالم فى تصدير أوراق التبغ منذ 26 عامًا ونحو 70٪ من الإنتاج الوطنى للتبغ يذهب إلى السوق الدولية.

 

ويعتبر التدخين من قبل منظمة الصحة العالمية ،السبب الرئيسي للوفاة التى يمكن تجنبها فى العالم.


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