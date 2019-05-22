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الاحتلال يفرض غرامة بقيمة 13.8 مليون دولار على والدة شهيد فلسطينى

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:41 ص
الاحتلال يفرض غرامة بقيمة 13.8 مليون دولار على والدة شهيد فلسطينى قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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أفادت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن محكمة "سالم" العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرضت غرامة مالية قيمتها 50 مليون شيكل (الدولار 3.6 شيكل ) على والدة الشهيد أشرف نعالوة.

وأوضحت الهيئة، فى بيان اليوم الأربعاء، أن قيمة الغرامة سيتم دفعها لأهالى القتلى المستوطنين، الذين قتلوا فى عملية إطلاق النار التى نفذها نجلها الشهيد اشرف فى المجمع الصناعى الاستيطانى "بركان" العام المنصرم 2018.

وأضافت، أن أهالى القتلى تقدموا للمحكمة العسكرية الإسرائيلية بطلب يقتضى بموجبه دفع غرامة مالية تبلغ قيمتها 50 مليون شيكل، وحكم بالسجن الفعلى قد تصل مدته إلى 5 سنوات، مشيرة إلى أن المحكمة وافقت على هذا الطلب وقد تعمل على تنفيذه فى الجلسات القادمة.

وأضافت أن جلسة عقدت أمس بشأن قضية الأسيرة وفاء نعالوة (والدة الشهيد أشرف)على أن يتبعها جلسات أخرى حتى يتم الخروج بقرارات حاسمة تدينها ويصدر قرار بالحكم الفعلي.

وفى 7 أكتوبر 2018، نفذ أشرف نعالوة عملية إطلاق نار على ثلاثة مستوطنين بمصنع كان يعمل فيه بالمنطقة الاستيطانية "بركان" بالضفة الغربية، وقتل اثنين وأصاب الثالث.

وبعد نحو شهرين من مطاردته، اغتالت وحدة خاصة إسرائيلية "نعالوة" فى منزل كان يختبئ فيه بمخيم "عسكر الجديد" شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

واعتقل جيش الاحتلال، والدى نعالوة وشقيقه، بشبهة المعرفة المسبقة بنيته تنفيذ الهجوم، كما هدم لاحقا منزل العائلة فى ضاحية شويكة شمالى مدينة طولكرم.

 


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قوات الاحتلال

الشهيد اشرف نعالوه

هيئه الاسرى

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