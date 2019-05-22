video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 01:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات ترحب بانضمام عدد من الدول للتحقيقات حول عمليات تخريب الناقلات البحرية

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:08 م
الإمارات ترحب بانضمام عدد من الدول للتحقيقات حول عمليات تخريب الناقلات البحرية ميناء الفجيرة ـ صورة أرشيفية
أبو ظبى(أ ش أ)
إضافة تعليق

رحبت الإمارات بانضمام عدد من الدول الصديقة والشقيقة إلى التحقيقات الجارية حول العمليات التخريبية التى استهدفت أربع ناقلات تحمل أعلام الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة النرويج بالقرب من المياه الإقليمية للدولة بخليج عمان الأسبوع الماضى.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية فى بيان اليوم الأربعاء، بثته وكالة الأنباء الإماراتية إن حرص شركائنا الدوليين على المشاركة فى التحقيقات وتضافر الجهود يدعم الحيادية والشفافية فى الوصول إلى النتائج المطلوبة وهو ما تتطلع إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من وراء هذا التحقيق".

وأضافت الوزارة أن التحقيقات المشتركة تأتى لتؤكد حرص المجتمع الدولى على حماية أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية وسلامة إمدادات الطاقة،مشيرة إلى أنه مع انضمام الدول المشاركة سيأخذ التحقيق مجراه ويستغرق ما يلزم من الوقت .

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

سيناتور أمريكى: مهاجمة ناقلات النفط فى الشرق الأوسط بتعليمات من إيران

السعودية والإمارات والنرويج تبلغ مجلس الأمن بشأن الهجمات على ناقلات النفط

العرب فى مواجهة الإرهاب.. رسالة من الإمارات والسعودية والنرويج لمجلس الأمن و"البحرية الدولية" بشأن الهجمات على ناقلات النفط.. قرقاش: أمريكا وفرنسا ستشاركان فى التحقيقات.. وتلقينا طلبات من دول أخرى للمشاركة

بعد استهداف ناقلات النفط بـ"الفجيرة" الإماراتية .. محطات ضخ البترول السعودية فى مرمى نيران الإرهاب.. طائرات "درون" مفخخة تستهدف محطتين تابعتين لـ"أرامكو".. وزير الطاقة: الهجوم يثبت أهمية التصدى للحوثيين

الامارات

الناقلات البحريه

السعوديه

تخريب ناقلات بحريه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

الرجوع الى أعلى الصفحة