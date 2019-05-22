الإمارات تدين محاولة ميليشيات الحوثيين استهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستى

كتبت - إسراء أحمد فؤاد

أعربت دولة الإمارات عن استنكارها، وإدانتها بأشد العبارات، لمحاولة الميليشيات الانقلابية الحوثية استهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستى، أول من أمس الاثنين، بحسب وكالة وام الإماراتية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، فى بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن محاولة استهداف أشرف بقاع الأرض خلال شهر رمضان، تُمثّل اعتداءً آثمًا على حُرمة بيت الله الحرام، وتصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق، وإفلاسًا أخلاقيًّا لتلك الميليشيات، لافتة إلى عدم وجود حدود دينية أو أخلاقية تردع تلك الميليشيات المُتمرّدة عن إجرامهم واستفزازهم لمشاعر المسلمين حول العالم.

وأشار البيان إلى أن هذا الاعتداء، وفى الوقت الحالى بالتحديد، يعكس ارتهان الميليشيات الحوثية لإرادة خارجية، وتنفيذها أجندات تلك الجهات، وأن هذا العمل الآثم يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتقويض فرص السلام والمساعى الهادفة لتحقيقه فى اليمن.

وأكدت الإمارات وقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضد كل من يحاول أن يُهدّد أمنها أو يمسّ السلم والاستقرار على أراضيها، مشددة فى الوقت نفسه على الارتباط العضوى بين أمن المملكة وأمن دولة الإمارات.

كما رحبت الإمارات كذلك بانضمام عدد من الدول الصديقة والشقيقة إلى التحقيقات الجارية حول العمليات التخريبية التي استهدفت أربع ناقلات ... بالقرب من المياه الإقليمية للدولة بخليج عمان الأسبوع الماضي.

وجددت الإمارات فى ختام بيانها، التزامها الثابت ضمن التحالف العربى الذى تقوده المملكة، بتحقيق الأمن والاستقرار فى اليمن الشقيق، مُدركة تمام الإدراك ارتباط هذا الهدف بأمن واستقرار المنطقة، وداعية المجتمع الدولى إلى التحرّك الفورى لوقف مثل تلك الاعتداءات الإرهابية التى تستهدف الأماكن المقدسة فى المملكة العربية السعودية الشقيقة.