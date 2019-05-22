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الأزهر يقرر تأجيل امتحانات الشفوى بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الأربعاء، 22 مايو 2019 09:05 م
الأزهر يقرر تأجيل امتحانات الشفوى بسبب ارتفاع درجات الحرارة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف
كتب لؤى على
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نظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة قرر الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات الشفوى المنعقدة بالقاهرة بمجمع معاهد مدينة نصر النموذجى غدا الخميس 23 مايو ليوم السبت 1 يونيو، رفقا بأبناء الأزهر الشريف فى هذه الظروف من الطقس السئ الذى تتعرض له البلاد، وذلك بمناطق الدقهلية والمنوفية والغربية. 
 
وكان الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أصدر تعليماته لعمداء الكليات بالقاهرة والأقاليم، بمراعاة صحة وحياة أبنائنا وبناتنا من الطلبة والطالبات بجميع الكليات، وذلك بالنظر لسوء الأحوال الجوية غدًا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة بأغلب المحافظات.

وترك لعمداء الكليات حرية تقدير الموقف بشأن استكمال إجراء الاختبارات غدًا كما هو معلن بجداول الامتحانات أو تأجيلها، كل حسب طبيعة مكانه وموقعه الجغرافي، على أن يعلموا الطلبة والطالبات بالمواعيد الجديدة في حال تغييرها.
 
كما شدد رئيس الجامعة على الكليات ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الموجة الحارة داخل لجان الامتحانات، بزيادة  عدد المراوح داخل اللجان، وتوفير الاستعدادات الطبية والرعاية الصحية اللازمة باللجان الطبية بالكليات.
 
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