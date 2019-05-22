الأرصاد للمواطنين: لا داع للفزع.. والحرارة سجلت 46 درجة فى سنوات سابقة

كتب محمود راغب

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة التى تضرب البلاد تصل ذروتها غدا الخميس حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 45 درجة، مناشدا المواطنين بتوخى الحذر وتجنب التعرض المباشر للشمس، والتعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، والإكثار من شرب السوائل.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أرسلت نشرات بدرجات الحرارة وحالة الطقس غدا لكافة الجهات فى الدولة الوزارات والهيئات والموانئ والمطارات وكافة الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتعارف عليه حال وصول درجات الحرارة لـ50 درجة يتم إعطاء المواطنين إجازات ويتم اتخاذ تدابير خاصة، موضحا أنه لا يوجد قانون يحدد ذلك، مطمئنا المواطنين بعدم الفزع فتلك لم تكن المرة الأولى التى تصل فيها درجات الحرارة لهذه النسب ففى عام 2016 وأعوام سابقة أخرى وصلت فيها درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 46 درجة.