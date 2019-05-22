افتتاح وحدة العناية المركزة بمستشفى مطوبس فى كفر الشيخ بـ8 ملايين جنيه

كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، وحدة العناية المركزة بمستشفى مطوبس المركزي، بتكلفة 5 مليون جنيه ،ووحدة بنك الدم بمستشفى مطوبس المركزي بتكلفة 3 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية، مؤكداً على حسن معاملة المرضى والتخفيف عنهم والتزام الأطباء والتمريض وكافة العاملين بساعات العمل الرسمية والنبوتجيات لتلبية احتياجات المرضى.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم افتتاح وحدة العناية المركزة بمستشفى مطوبس المركزي بتكلفة 5 مليون جنيه، بإجمالي 22 سرير والتي تشمل الطابق الأول علوى والثاني من المبنى المستقل الجديد، حيث يبلغ عدد الأسرة بالطابق الاول علوى 11 سرير والمجهزة بـ " 12 مونيتور، و 13 مخرج أكسجين، و 7 فنت"، لافتاً ان الطابق الثاني مازال تحت التجهيز، مؤكداً على أولوية الاهتمام بصحة المواطن، و دعم وتقديم أفضل الخدمات للوصول بالمستوى الصحي المقدم لأبناء المحافظة إلى أفضل المستويات بكفرالشيخ.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن جمعية رعاية مرضى الفشل الكلوي والكبدى بمركز مطوبس قامت بإنشاء مبنى مستقل مكون من 3 طوابق داخل مستشفى مطوبس المركزي بتكلفة 8 مليون جنيه شاملة الأجهزة على مساحة 200 متر بالجهود الذاتية يتضمن بنك الدم التجميعي بالطابق الأرضي والعناية المركزة تشمل الطابق الأول علوى والثاني، مضيفاً أن عملية الإنشاء تمت بناءً على بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ "إدارة بنوك الدم والعناية المركزة والطب العلاجي" وإحدى الجمعيات.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن وحدة بنك الدم التجميعي بمستشفى مطوبس المركزي يتضمن 3 أقسام منها " قسم التبرع لتجري فيه عملية الإدماء، وقسم المشتقات لفصل مركبات الدم ( كرات الدم الحمراء عن البلازما والصفائح الدموية )، وقسم التوافق وصرف الدم " والمجهزين بأحدث تكنولوجيا على أعلى مستوى بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية، داعياً المواطنين للتبرع بالدم لصالح المرضى.

جاء ذلك بحضور اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد كمال، مساعد وكيل الوزارة، والدكتورة سماح جاد، مدير عام المستشفيات والدكتور سامى هيكل، مدير مستشفى مطوبس المركزى، وعدد من القيادات التنفيذية ونواب البرلمان.