استقبال 11 ألف طلب تقدم على المدارس المصرية اليابانية بعد غلق باب التقديم

محمود طه حسين

بعد غلق باب التقدم على المدارس المصرية اليابانية بداية الأسبوع الجارى، استقبل قطاع التربية والتعليم قرابة 11 ألف طلب من أولياء الأمور للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية والبالغ عددها 40 مدرسة تم فتح باب التقدم عليها.

وأكدت مصادر ل اليوم السابع " أنه جارى الحصر النهائى للإعداد وفرزها على أن يتم التواصل إلكترونيا مع أولياء الأمور عبر البريد الإلكتروني.

وكانت الصفحة الرسمية للمدارس المصرية اليابانية اعلنت بأنه سوف يتم التواصل مع من تم قبول طلبات تقدمهم للمدارس المصرية الياباينة بشكل مبدئى عن طريق البريد الالكترونى المسجل على استمارة التقدم الالكترونية فى الأسبوع الأول من شهر يونيو

شاملاً كافة التفاصيل الخاصة بأمكان المقابلات الشخصية وموعدها.

وأكدت الصحة الرسمية للمدارس اليابانية، أنه يتم البدء فى عقد المقابلات الشخصية للأطفال بعد العودة من إجازات عيد الفطر المبارك.

الجدير بالذكر أنه تم إعلان فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية لقبول طلاب بالعام الدراسي الجديد، 1 مايو الجارى وتمويل باب التقدم إلكترونيا الأحد الماضى 19 مايو الجارى. ويشمل التقدم مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى.