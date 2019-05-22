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ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مقديشيو إلى 19 قتيلا ومصابا

الأربعاء، 22 مايو 2019 03:18 م
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مقديشيو إلى 19 قتيلا ومصابا الشرطة الصومالية ـ صورة أرشيفية
مقديشيو (أ ش أ)
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أعلن محمد حسين المتحدث باسم الشرطة الصومالية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة التفجير الذى وقع بالعاصمة مقديشيو إلى ستة قتلى على الأقل.

وقال المتحدث -حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية- إن أكثر من 13 شخصا أصيبوا جراء الهجوم لافتا إلى أن معظم الضحايا من الجنود.

واستهدف التفجير الذى تم تنفيذه بسيارة مفخخة نقطة أمنية قرب القصر الرئاسى أثناء فحص الجنود للسيارات على الطريق الرئيسى. وأعلنت حركة "الشباب" المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم قائلة إنها استهدفت سيارة تقل مسؤولين حكوميين.

 


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