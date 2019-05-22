ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الاستثمار والخدمات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.10% رابحا 1.41 نقطة ليغلق عند مستوى 1410.84 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى الاستثمار والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.2 مليون سهم، بقيمة قدرها 621.7 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة نمو 5.76% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 6.67%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.99% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.61%.

فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 8.07% بضغط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.62%.