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ارتفاع المؤشر العام السعودى بختام التعاملات وسط صعود شبه جماعى للقطاعات

الأربعاء، 22 مايو 2019 02:15 م
ارتفاع المؤشر العام السعودى بختام التعاملات وسط صعود شبه جماعى للقطاعات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، بنسبة 0.78% رابحاً عدد 66.81 نقطة ليغلق عند مستوى 8676.16 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 0.69% رابحاً عدد 23.13 نقطة ليغلق عند مستوى 3391.15 نقطة.
 
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 151.1 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 100 شركة، فيما تراجعت 73 شركة. 
 
 
وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 4.11%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.86%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.25%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.23%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.10%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.85%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.72%.
 
 
وجاء سهم الباحة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة فى البورصة بنمو نسبته 10%، تليه أنعام القابضة بنسبة 9.05%، ثم متلايف إيه أى جى العربى بنسبة 8.48%، فيما تصدّر سهم "جرير" القائمة الحمراء بانخفاض 2.62%، ثم رعاية بنسبة 2.20%، ثم مجموعة السعودية بنسبة 2.10%.
 

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