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إيران.. السلطات تلاحق فتاة غنت أمام جمهور من القرويين والسياح

الأربعاء، 22 مايو 2019 08:14 م
إيران.. السلطات تلاحق فتاة غنت أمام جمهور من القرويين والسياح الحرس الثورى الايرانى ارشيفية
وكالات
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أصدرت السلطات القضائية في مدينة نطنز التابعة لمحافظة أصفهان وسط إيران، الأربعاء، أمرا باستدعاء فتاة غنت بشكل انفرادي أمام بعض القرويين والسياح في قرية أبيانة التاريخية قرب المدينة ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للاخبار .

وانتشر مقطع فيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي لفتاة من دون حجاب، تغني في قرية أبيانة في حين تجمهر أمامها قرويون وبعض السياح. ووصف إمام جامع نطنز، روح الله أميني، غناء الفتاة بالخطوة الوقحة وقال لوكالة "أنباء تسنيم" إن "الفتاة هتكت حرمة الله وفي شهر رمضان، داعيا الشرطة إلى التعامل مع هذه الحادثة بحزم".

وقال مرتضى باصريان المدعي العام لمدينة نطنز إنه تم استدعاء جميع أعضاء الرحلة السياحية التي ضمت الفتاة، مضيفا أنهم دخلوا القرية لفترة وجيزة قبل أن يغادروها ونشرت لهم صور في مناطق أخرى.

وصرح قائم مقام مدينة نطنز، يوسف حسني، لوكالة "أنباء التلفزيون الإيراني" بأنه تم التعرف على المسؤولين عن منظمي الرحلة السياحية إلى قرية أبيانة، وسيتم التعامل معهم، واصفا سلوك الفتاة بأنه انتهاك للأعراف الاجتماعية.

وأضاف أنه تم إصدار أمر باستدعاء الفتاة ومدير الرحلة السياحية للتحقيق.

إلى ذلك، أصدر رئيس مجلس بلدية القرية التاريخية قرارا بمنع دخول الرحلات السياحية إلى القرية من دون مرشد سياحي معتمد.

وتحظر السلطات في إيران الغناء على النساء، بينما تجيزه في حالة الغناء الجماعي في الفرق الموسيقية مع الرجال، على ألا يكون صوت المرأة طاغيا على صوت الرجل.


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السلطات القضائية

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