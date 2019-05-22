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إندونيسيا تعتزم حظر وسائل التواصل الاجتماعى بعد اندلاع أعمال عنف بالعاصمة

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:35 ص
إندونيسيا تعتزم حظر وسائل التواصل الاجتماعى بعد اندلاع أعمال عنف بالعاصمة اعمال عنف فى اندونيسيا
جاكرتا (أ ش أ)
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قال وزير الأمن الإندونيسى ويرانتو إن السلطات ستحظر وسائل التواصل الاجتماعى فى بعض المناطق بعد أعمال العنف التى شهدتها العاصمة جاكرتا من قبل المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التى فاز بها الرئيس الحالى جوكو ويدودو بولاية ثانية.

ولم يحدد ويرانتو - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، المناطق التى سيتم حظر وسائل التواصل الاجتماعى بها.

وقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين أنصار برابوو سوبيانتو - الذى هزمه الرئيس جوكو ويدودو فى انتخابات 17 أبريل الماضى - وقوات الأمن فى جاكرتا اليوم، بعدما قام المحتجون على نتائج الانتخابات بإحراق عدد من المركبات، ورشق قوات الشرطة بالحجارة؛ ما دفعها للرد باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وقالت الشرطة إن أعمال الشغب كانت مخططة وليست تلقائية، وقد تم الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات أمس /الثلاثاء/ ورفض سوبيانتو الاعتراف بالهزيمة، وأعلن بدلا من ذلك أنه الفائز كم أعلن نيته الطعن أمام المحكمة الدستورية.

وكان حاكم العاصمة جاكرتا أنيس باسويدان قد أعلن فى وقت سابق اليوم مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو 200 آخرين، وذلك فى اضطرابات اندلعت فى أعقاب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية.

بدوره، قال المتحدث باسم الشرطة ديدى براسييتو إنه تم اعتقال أكثر من 20 شخصا حتى الآن للاشتباه فى أنهم محرضون على أعمال العنف وقاموا بارتكاب جرائم أخرى.

يشار إلى أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات عارف بوديمان قد أعلن أمس فوز الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو بولاية ثانية بحصوله على 55,5 % من أصوات الناخبين مقابل 44,5 % حصل عليها منافسه الجنرال المتقاعد برابوو سوبيانتو.

 


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