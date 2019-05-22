إعلان مبهر جديد لمدينتى" العالمية على أرض مصرية " من مجموعة طلعت مصطفى

هشام طلعت مصطفى

كشف الاعلان الجديد لمجموعة طلعت مصطفى عن مدينتي والذي اذيع اليوم في العديد من الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي عن رؤية المخططين العالميين لمدينتي خلال ال السنوات ال 10 القادمة.

واظهر الاعلان بوضوح ان مدينتي خطط لها منذ اللحظة الاولى بشكل علمي وصحيح وبخبرة اكبر الشركات والمكاتب العالمية .

وتحدث الاعلان " المبهر " عن ما وصف بالـ Spine وهي منطقة جديدة سيتم العمل فيها لتكون من اكبر مراكز العالم في جذب الشركات العالمية والمحلية وكأكبر مركز اداري متكامل يحتوي على الخدمات والتكنولوجيا المتطورة بالإضافة الى السكن العصري والمناطق التجارية لأشهر الماركات والتوكيلات العالمية والافكار الترفيهية الحديثة في العالم.