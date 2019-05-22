إصابة 7 أشخاص بحادث تصادم سيارة بعمود إنارة بشبين القناطر

تلقى المقدم محمد عبد الله السايح رئيس مباحث مركز شبين القناطر بلاغا بانقلاب سيارة أجرة بطريق "طوخ – شبين"وتم إخطار العميد يحي راضي رئيس مباحث القليوبية فانتقلت سيارات الإسعاف وتبين أثناء سير سيارة أجرة بالطريق، اصطدمت بعامود إنارة بسبب السرعة، فانقلبت على جانب الطريق، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص من ركاب السيارة، وتم نقلهم للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق