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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع شاحنة بالوادى الجديد

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:30 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع شاحنة بالوادى الجديد حادث تصادم - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أصيب منذ قليل 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وشاحن نقل ثقيل علي طريق "الداخلة - الفرافرة" ما بين قرية "بدخلوا - الرشدة" بالوادى الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجارى نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
وكان ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد كمال مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وشاحنه نقل ثقيل علي طريق الراشدة بدخلو مما أسفر عن إصابة بركات متولى جاد 51 سنة و حفيظه عبد الله احمد 50 سنة و ناصر عبدالله عشماوي 40 سنة ومديحه عبدالله حسن 65 سنة وصلاح خيري عبد الفضيل29 سنة واحمد محمد علي49 سنة وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف الي موقع الحادث وجاري نقل المصابين الي مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 

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