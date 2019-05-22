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إشارة مرور.. 15 قاعدة مهمة للقيادة السليمة والآمنة على الطرق لمنع الحوادث

الأربعاء، 22 مايو 2019 09:58 ص
إشارة مرور.. 15 قاعدة مهمة للقيادة السليمة والآمنة على الطرق لمنع الحوادث طريق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثيرون من الناس لا يهتمون بسياراتهم وحالتها الفنية، وقد يستقلونها بدون التأكد من سلامتها، ما قد يعرضهم أحيانا لمخاطر ترتبط بمشكلات طارئة لم يلحظونها، لذا فإن هناك باقة من الضوابط عليهم مراعاتها.
 
ترتبط السلامة المرورية، بما تعنيه من ضمان السلامة الشخصية، والحفاظ على السيارة نفسها، بالتزام ضوابط القيادة السليمة والآمنة على الطرق، لكن على أن يسبق الأمر التأكد من سلامة السيارة، وهناك عدة إرشادات عامة لضمان ذلك:
 
1- يجب التأكد من استقامة وضع العجلات الأمامية قبل التحرك.
2- إجراء فحص أوّلى للسيارة قبل التحرّك بها، لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث.
3- عمل تبديل للإطارات كل 7500 كيلو متر.
4- التأكد من اكتمال منسوب الماء فى الردياتير قبل التحرك.
5- التأكد قبل التحرك بالمركبة من إغلاق الأبواب جيدًا.
6- التأكد من ربط مسامير العجلات جميعا بشكل جيد قبل التحرك.
7- عدم السير بالمركبة وبعض مسامير تثبيت العجلات مفقودة.
8- التأكد من ضبط الأنوار الأمامية حتى لا تسبب عمى مؤقتًا لأعين الآخرين، أو الإقلال من كفاءة الرؤية أثناء القيادة الليلية.
9- ضبط المراية اليمنى بالميل إلى اليمين وأنت جالس على كرسى عجلة القيادة، بحيث يكون النظر إلى الأمام وضبط المرآة من هذا الوضع، لترى أقل جزء ممكن من جانب السيارة الأيمن من هذا الوضع.
10- اختبار الفرامل قبل التحرك لرحلة على الطريق السريع أو القيادة لفترات طويلة.
11- عند اختبار الفرامل تأكد من أنه ليست هناك عجلة تتوقف قبل أخرى، أو أن السيارة تنحرف يمينًا أو يسارًا، أو أن الفرامل تتوقف مرة واحدة دون تهدئة.
12- تأكد من معرفة أماكن كل أدوات التحكم فى المركبة قبل التحرك بها وكذا ضبط ما يمكن ضبطه أثناء التوقف.
13- اختبر كل الأنوار قبل التحرك، خصوصًا أنوار الفرامل والأنوار الأمامية وأنوار الطوارئ "الفلاشر".
14- لا تضغط على الفرامل بعنف، فذلك يُتلف نظام الفرامل مبكرًا، كما يُعرّض مركبتك للتصادم الخلفى.
15- ارتداء حزام الأمان بحيث يتقاطع مع الكتف وليس الرقبة، ويمكن المساعدة فى تحقيق ذلك بوسادة أسفل السائق أو الراكب.

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نظام الفرامل

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