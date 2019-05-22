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إزالة تعديات على أراضٍ تابعة لهيئة الأوقاف شرق الإسكندرية

الأربعاء، 22 مايو 2019 10:10 م
إزالة تعديات على أراضٍ تابعة لهيئة الأوقاف شرق الإسكندرية ازاله التعديات -ارشيفية
الاسكندرية جاكلين منير
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شن حي ثان المنتزه شرق الإسكندرية، حملة مكبرة تحت قيادة العميد خالد كشك رئيس الحى، تم خلالها تنفيذ قرار الإزالة الفوري رقم 7971 لسنة 2019 الصادر في حق أعمال مخالفة، بشأن تعديات على أرض ملك هيئة الأوقاف المصرية، كائنة بحوض الكوبانية ملاية 3 عزبة منشية الأوقاف، بإجمالي مسطح 150م2، وتم تسليمها لممثل هيئة الأوقاف.

وتشكلت الحملة من لجنة الإزالة تحت إشراف المهندس مصطفى عبد السلام سكرتير عام الحي وبعضوية وحدة الإيقاف والتحفظ ومدير إدارة إشغال الطريق وممثل عن إدارة المشروعات وتمت إزالة كل التعديات.

تأتي الحملات بناءً على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية بضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لمجابهة مافيا التعديات على الأراضى بشتى أحياء المحافظة.

 

 


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