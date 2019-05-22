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إدخال الصرف الصحى لـ79 قرية والكشف الطبى على الصيادين بكفر الشيخ

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:54 م
إدخال الصرف الصحى لـ79 قرية والكشف الطبى على الصيادين بكفر الشيخ الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم ادخال مشروعات الصرف الصحي لـ 79 قرية مطلة على بحيرة البرلس، بالتعاون مع البنك الدولى، كما سيتم بحث إنشاء محطات معالجة على مصبات المصارف المطلة على بحيرة البرلس كمصادر للمياه العذبة للبحيرة، وتحسين جودة المياه الواردة اليها، فضلاً عن مشروعات الرصف بالبلاطات الخرسانية بالبرلس.

 

وأضاف المحافظ، أنه سيتم إنشاء مدفن صحى على مساحة 91 فدانا بشمال المحافظة بأحدث التكنولوجيا العالمية لاستيعاب التراكمات التي لا يمكن تدويرها طبقاً للاشتراطات البيئية يكفى لـ40 سنة قادمة، ضمن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP التابع لوزارة البيئة لرفع كفاءة منظومة النظافة بمحافظة كفرالشيخ، فى إطار جهود دعم المحافظات للنهوض بمنظومة النظافة العامة ومتابعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية ضمن 4 محافظات "كفرالشيخ ، الغربية ، أسيوط ، قنا"، استمراراً لتنفيذ خطة البرنامج في وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه المشكلة، حفاظاً على البيئة والصحة العامة، بالتعاون مع بنك الاتحاد الأوروبي EU، بنك التعمير الألماني KFW ووكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ وهيئة المعونة السويسرية  SECO.

 

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه جاري دراسة إنشاء بحر فاصل وجسر واقي بين بحيرة البرلس وأرض الاستزراع السمكي وتدبير الاعتماد المالي الإضافي لاستكمال أعمال تكريك بحيرة البرلس، وتنمية الثروة السمكية بها.

 

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم حل مشكلة التأمينات الخاصة بالصيادين، وأن الكشف الطبي سيتم فورا بدون تأخير، وسيتم فتح التأمينات خلال مدة شهر، للتسهيل علي الصيادين بالبرلس وسيدى سالم ومطوبس، وأن مكتب المحافظ مفتوح أمام جميع الصيادين ويتم التواصل معهم بجميع الوسائل الممكنة للاستماع لطلباتهم وحل مشاكلهم بأسرع وقت ممكن.


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