إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل جدته لسرقتها فى حلوان

كتب ــ كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان بإحالة عامل لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل جدته لسرقتها.

وأدلى المتهم قبل إحالته باعترافات تفصيلية عن ارتكابه الجريمة، حيث اعترف بارتكابها بقصد السرقة، وبسبب مروره بضائقة مالية وهو ما دفعه للتخطيط لسرقتها عقب استغراقها فى النوم، إلا أنها شعرت به أثناء عبثه بمحتويات الغرفة، فأسرع بكتم أنفاسها وخنقها والاستيلاء على مشغولات ذهبية، وكارت فيزا خاص بصرف معاش "كرامة" التابع لوزارة التضامن.

وكان رجال مباحث قسم شرطة حلوان، تلقوا بلاغا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة سيدة فى عقار بالمنطقة، وبالانتقال والفحص عثر على جثة "زينب ع ع" 67 سنة، ربة منزل، مسجاة على سرير غرفة النوم، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، ويوجد زرقان بالوجه وانتفاخ بالبطن وأثار دماء من الأنف، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة .

وبسؤال نجلها "محمد ح أ" 47 سنة، صاحب كافتيريا، اتهم نجل شقيقته "أحمد ر م" 18 سنة طالب، بسبب سابقة قيامه بسرقتها مرتين بأسلوب المغافلة، ولم يقم بالإبلاغ، ومن خلال التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المتهم وراء ارتكاب الجريمة.

تم إعداد الأكمنة بالأماكن التى يتردد عليها، وتمكن رجال مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة المجنى عليها، لكونه يتردد عليها، وتنفيذا لذلك انتظر لحين استغراقها فى النوم، ودخل إلى غرفتها، وقام بالعبث بمحتويات الغرفة .

وأضاف المتهم فى اعترافاته أن المجنى عليها استشعرت بوجوده فقام بكتم أنفاسها وخنقها بإشارب حتى فارقت الحياة، خشية افتضاح أمره، وقام بالاستيلاء على مشغولات ذهبية عبارة عن "سلسلة، ودلاية، وكارت فيزا خاص بصرف معاش كرامة"، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه والإشارب المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.