video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 05:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تنفيذ 12 مشروع خدمى بتكلفة 21 مليون جنيه..

إجراءات قانونية ضد المتأخرين عن سداد رسوم دهان العمارات السكنية بالوادى الجديد

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:30 م
إجراءات قانونية ضد المتأخرين عن سداد رسوم دهان العمارات السكنية بالوادى الجديد محافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
إضافة تعليق
كلف محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأربعاء، الجهاز التنفيذي وخاصة رؤساء المراكز الإدارية والوحدات المحلية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الوحدات السكنية والعقارات المتقاعسين عن دفع رسوم دهان واجهات المباني. 
 
وقال الزملوط، أن قرار توحيد ألوان المباني سوف يعيد التنسيق الحضاري للمدن كما وجه أيضا بتشكيل لجنه عاجلة من الجهات المعنية لحصر كافة الأراضي الزراعية داخل مدينة الخارجة التي تستخدم الري بالغمر لمنحهم فرصة حتي شهر يوليو القادم لتحويل نظام الري بطريقة الحديثة، مشددا باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين.
 
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، واللواء محمد كمال، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد،  والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
 
ووجه المحافظ، خلال الاجتماع الشكر والتقدير لكافة العاملين بمبادرة 100 مليون صحة علي أرض المحافظة التي حققت 91 % من المستهدف والذي جعلها في صدارة المحافظات في تنفيذ المبادرة، كما شكر أيضاً قطاع التربية والتعليم والقائمين عليه لنجاح منظومة التعليم الجديدة بالصف الأول الثانوي لأداء طلاب عدد 23 مدرسة من 25 مدرسة بالمحافظة ووصولهم لمنصة الامتحان الالكتروني، وكذلك نجاح منظومة التعليم الجديدة للصفوف الأولي بالمحافظة (Education 2.0 ).
 
كما وجه الزملوط خلال الاجتماع بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الوحدات السكنية والعقارات المتقاعسين عن دفع رسوم دهان واجهات المباني، مؤكدا بأن قرار توحيد ألوان المباني سوف يعيد التنسيق الحضاري للمدن كما وجه أيضا بتشكيل لجنه عاجلة من الجهات المعنية لحصر كافة الأراضي الزراعية داخل مدينة الخارجة التي تستخدم الري بالغمر لمنحهم فرصة حتي شهر يوليو القادم لتحويل نظام الري بطريقة الحديثة، مشددا باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين.
 
كما وجه أيضا المحافظ بمنع سفر السيارات الحكومية إلي خارج المحافظة إلا في الضرورة القصوى، منوها بأنه جاري الاتفاق مع احدي شركات النقل بالقاهرة وذلك لدفع سيارات مجهزة لنقل المستلزمات التي تحتاجها القطاعات المختلفة بمرافقة مندوب من كل قطاع بالمحافظة،وذلك بهدف الترشيد في النفقات والتقليل من استهلاك المركبات.
 
فيما أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من تنفيذ 12 مشروع خدمي وتنموي بمدن المحافظة ودخلت الخدمة بالفعل، باعتمادات بلغت قيمتها 21 مليون جنيه. 
 
وقال المهندس أحمد حسين يوسف، وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد، انه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير وحدة إطفاء قرية بولاق بتكلفة 205 ملايين جنيه، و22 محلًا تجاريًا للشباب بالخارجة بتمويل من صندوق "تحيا مصر" قدره 1.5 مليون جنيه، 49 محلًا تجاريًا للشباب بالداخلة بتمويل 3.6 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة مرفق الإسعاف بتكلفة 2.5 مليون جنيه، وإنشاء مبني إداري لمركز شباب قرية الموهوب بالداخلة بتكلفة 800 الف جنيه. 
 
وأضاف حسين،أن المديرية أنهت مشروع إنشاء وحدة محلية لقري ناصر بالخارجة بتكلفة 1.2 مليون جنيه، وأنشاء مبني إداري بنادي الهجن بمركز باريس بتكلفة 600 ألف جنيه، وتطوير وحدة ترصد بيئي تابعة لقطاع الصحة بقرية بولاق بمركز الخارجة، بتكلفة 800 ألف جنيه، وإقامة وحدة صحية بقرية "جورمشين" بمركز باريس بتكلفة 1.3 مليون جنيه، وإنشاء سوق حضاري بمركز بلاط وآخر بمركز الداخلة بتكلفة 2.8 مليون جنيه لكل سوق، بإجمالي 5.6 مليون جنيه، وإنشاء مكتب تموين بقرية المعصرة بالداخلة بتكلفة 600 الف جنيه.
 
كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد،عن تنفيذ حملة مكبرة لمكافحة القوارض الحقلية في 2025 فدانًا بمراكز ومدن المحافظة.
وقال الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن المديرية تنفذ خطة لمقاومة القوارض الحقلية خاصة الفئران لما تمثله من خطر علي المحاصيل الزراعية، مؤكدا على أن المديرية انتهت من رش 247 نخلة بالكبريت الزراعي لمقاومة الأمراض والوقاية من الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء.
 
وأضاف المرسي، أنه جاري فحص أشجار النخيل ضد الأمراض المختلفة، وتوفير مبيدات الرش الوقائي والكبريت الزراعي لمقاومة الأمراض المختلفة التي تصيب النخيل حيث انتهت المديرية من رش .
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

محافظ الوادى الجديد يمنح موظفى المحافظة إجازة غدا بسبب موجة الحر

محافظ الوادى الجديد يمنح عمرة لمسنة من المتميزات بمعهد إعداد الدعاة

صور .. محافظ الوادى الجديد يكرم الأوائل فى مسابقة القرآن الكريم

تعرف على خطة محافظة الوادى الجديد لمواجهة الموجه الحارة وشلل الأطفال

صور.. محافظتا الوادى الجديد وكفر الشيخ تحتفلان بذكرى غزوة بدر الكبرى

محافظ الوادى الجديد يوقع بروتوكولى تعاون لاستصلاح 10 آلاف فدان

محافظ الوادى الجديد يوافق على إقامة دار مناسبات بحى السبط بالخارجة

صور.. تعرف على 24 بروتوكول تعاون نفذتها محافظة الوادى الجديد خلال عامين

محافظ الوادى الجديد

مشروعات خدمية

قرى الوادي الجديد

اسكان الوادى الجديد

دهان العمارات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
سوبر كورة.. ليفربول ينتظر حدثا تاريخيا بنهائى الأبطال لأول مرة فى 127 عاما

سوبر كورة.. ليفربول ينتظر حدثا تاريخيا بنهائى الأبطال لأول مرة فى 127 عاما

389 ألف طالب "أولى ثانوى" أدوا امتحان الجغرافيا عبر أجهزة التابلت اليوم

389 ألف طالب "أولى ثانوى" أدوا امتحان الجغرافيا عبر أجهزة التابلت اليوم

مصطفى شعبان فى ندوة "اليوم السابع" : كل شىء فى حياتى رزق.. وهدفى فى أبوجبل تقديم الشخصية المصرية الحقيقية فى الحارة المصرية.. لدىَّ شوق لتقديم الصعيدى فى الدراما ولكن خارج الثأر والمخدرات والآثار.. صور

مصطفى شعبان فى ندوة "اليوم السابع" : كل شىء فى حياتى رزق.. وهدفى فى أبوجبل تقديم الشخصية المصرية الحقيقية فى الحارة المصرية.. لدىَّ شوق لتقديم الصعيدى فى الدراما ولكن خارج الثأر والمخدرات والآثار.. صور

معاوية بن أبى سفيان حاكم الشدة واللين.. خرج من رحم الفتنة بدولة هى الأكبر والأكثر اتساعاً فى التاريخ الإسلامى.. حوَّل الصراع المحتدم وهجمات الخطر إلى كيان متماسك استمر قائماً لمدة 88 عاماً كاملة

معاوية بن أبى سفيان حاكم الشدة واللين.. خرج من رحم الفتنة بدولة هى الأكبر والأكثر اتساعاً فى التاريخ الإسلامى.. حوَّل الصراع المحتدم وهجمات الخطر إلى كيان متماسك استمر قائماً لمدة 88 عاماً كاملة

نقيب الفلاحين: مساحة الأراضى الزراعيه وصلت إلى 10.5 مليون فدان

نقيب الفلاحين: مساحة الأراضى الزراعيه وصلت إلى 10.5 مليون فدان

فرنسا تتهم رئيس مجموعة "بى إن سبورت" القطرية بالفساد

فرنسا تتهم رئيس مجموعة "بى إن سبورت" القطرية بالفساد

الرجوع الى أعلى الصفحة