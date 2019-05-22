إجراءات قانونية ضد المتأخرين عن سداد رسوم دهان العمارات السكنية بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

كلف محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأربعاء، الجهاز التنفيذي وخاصة رؤساء المراكز الإدارية والوحدات المحلية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الوحدات السكنية والعقارات المتقاعسين عن دفع رسوم دهان واجهات المباني. وقال الزملوط، أن قرار توحيد ألوان المباني سوف يعيد التنسيق الحضاري للمدن كما وجه أيضا بتشكيل لجنه عاجلة من الجهات المعنية لحصر كافة الأراضي الزراعية داخل مدينة الخارجة التي تستخدم الري بالغمر لمنحهم فرصة حتي شهر يوليو القادم لتحويل نظام الري بطريقة الحديثة، مشددا باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، واللواء محمد كمال، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع الشكر والتقدير لكافة العاملين بمبادرة 100 مليون صحة علي أرض المحافظة التي حققت 91 % من المستهدف والذي جعلها في صدارة المحافظات في تنفيذ المبادرة، كما شكر أيضاً قطاع التربية والتعليم والقائمين عليه لنجاح منظومة التعليم الجديدة بالصف الأول الثانوي لأداء طلاب عدد 23 مدرسة من 25 مدرسة بالمحافظة ووصولهم لمنصة الامتحان الالكتروني، وكذلك نجاح منظومة التعليم الجديدة للصفوف الأولي بالمحافظة (Education 2.0 ). كما وجه الزملوط خلال الاجتماع بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الوحدات السكنية والعقارات المتقاعسين عن دفع رسوم دهان واجهات المباني، مؤكدا بأن قرار توحيد ألوان المباني سوف يعيد التنسيق الحضاري للمدن كما وجه أيضا بتشكيل لجنه عاجلة من الجهات المعنية لحصر كافة الأراضي الزراعية داخل مدينة الخارجة التي تستخدم الري بالغمر لمنحهم فرصة حتي شهر يوليو القادم لتحويل نظام الري بطريقة الحديثة، مشددا باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين. كما وجه أيضا المحافظ بمنع سفر السيارات الحكومية إلي خارج المحافظة إلا في الضرورة القصوى، منوها بأنه جاري الاتفاق مع احدي شركات النقل بالقاهرة وذلك لدفع سيارات مجهزة لنقل المستلزمات التي تحتاجها القطاعات المختلفة بمرافقة مندوب من كل قطاع بالمحافظة،وذلك بهدف الترشيد في النفقات والتقليل من استهلاك المركبات.

فيما أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من تنفيذ 12 مشروع خدمي وتنموي بمدن المحافظة ودخلت الخدمة بالفعل، باعتمادات بلغت قيمتها 21 مليون جنيه.

وقال المهندس أحمد حسين يوسف، وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد، انه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير وحدة إطفاء قرية بولاق بتكلفة 205 ملايين جنيه، و22 محلًا تجاريًا للشباب بالخارجة بتمويل من صندوق "تحيا مصر" قدره 1.5 مليون جنيه، 49 محلًا تجاريًا للشباب بالداخلة بتمويل 3.6 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة مرفق الإسعاف بتكلفة 2.5 مليون جنيه، وإنشاء مبني إداري لمركز شباب قرية الموهوب بالداخلة بتكلفة 800 الف جنيه.

وأضاف حسين،أن المديرية أنهت مشروع إنشاء وحدة محلية لقري ناصر بالخارجة بتكلفة 1.2 مليون جنيه، وأنشاء مبني إداري بنادي الهجن بمركز باريس بتكلفة 600 ألف جنيه، وتطوير وحدة ترصد بيئي تابعة لقطاع الصحة بقرية بولاق بمركز الخارجة، بتكلفة 800 ألف جنيه، وإقامة وحدة صحية بقرية "جورمشين" بمركز باريس بتكلفة 1.3 مليون جنيه، وإنشاء سوق حضاري بمركز بلاط وآخر بمركز الداخلة بتكلفة 2.8 مليون جنيه لكل سوق، بإجمالي 5.6 مليون جنيه، وإنشاء مكتب تموين بقرية المعصرة بالداخلة بتكلفة 600 الف جنيه.