أوكرانيا: "ناتو" سيعزز تواجده فى البحر الأسود وبحر آزوف

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أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني للتكامل الأوروبي والأوروأطلسي إيفانا كليمبوش-سينتيسادز أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيعزز تواجده في البحر الأسود وبحر آزوف لمساعدة أوكرانيا على حل الوضع في منطقة البحر الأسود.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية عن سينتيسادز قولها - خلال احتفال بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لتأسيس الحلف - إن أوكرانيا تتفاوض مع المنظمات الدولية الأخرى لإنشاء بعثة مراقبة دولية لتسهم في استعادة سيادة أوكرانيا في بحر آزوف والبحر الأسود.

وأشارت المسؤولة الأوكرانية إلى أن وزراء خارجية حلف "ناتو" قرروا تعزيز وجودهم في البحر الأسود وبحر آزوف، موضحة أن أوكرانيا لا تتفاوض فقط مع الحلف ولكن أيضًا مع دول أخرى ومنظمات دولية فيما يتعلق بإنشاء بعثة مراقبة دولية في منطقة البحر الأسود مما سيتيح حرية الملاحة والحرية للسفن التجارية حتى تتمكن أوكرانيا من استعادة سيادتها بالكامل على بحر آزوف والبحر الأسود.

كما أوضحت أن التعاون بين أوكرانيا والشركاء الدوليين يعمل أيضا على ضمان مرور السفن الأوكرانية عبر مضيق كيرتش.