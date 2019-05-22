أوقاف الدقهلية:لدينا 47 مكتب تحفيظ قرآن و133 مقرأة و111 قارىء بالمحافظة

الدقهلية – سارة الباز

أكد الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية أنه يوجود 37 مدرسة قرآنية على مستوى المحافظة، ويبلغ عدد الدارسين بها 1807 دارسا، و47 مكتبا لتحفيظ القرآن الكريم، و133 مقرأة تابعة لمديرية الأوقاف، و4 مراكز لإعداد محفظي القرآن الكريم، ويدرس بها 202 دارس، بالإضافة إلى 111 قارئ سورة بالمديرية.

وأكد "زيادة" فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المديرية تقوم بدورها في متابعة المدارس العلمية، والمدارس القرآنية خلال شهر رمضان المبارك، وعلى مدار العام، وتهيئة كافة الظروف لإنجاحها؛ وتحقيق أهدافها بنشر الفكر الوسطى ومواجهة التطرف، وتيسير حفظ القرآن الكريم بالمجان، وغرس القيم الأخلاقية وتحصين النشء ضد الأفكار المتطرفة، وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.