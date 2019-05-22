video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 12:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أوقاف الدقهلية:لدينا 47 مكتب تحفيظ قرآن و133 مقرأة و111 قارىء بالمحافظة

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:00 ص
أوقاف الدقهلية:لدينا 47 مكتب تحفيظ قرآن و133 مقرأة و111 قارىء بالمحافظة مساجد..أرشيفية
الدقهلية – سارة الباز
إضافة تعليق

أكد الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية أنه يوجود 37 مدرسة قرآنية على مستوى المحافظة، ويبلغ عدد الدارسين بها 1807 دارسا، و47 مكتبا لتحفيظ القرآن الكريم، و133 مقرأة تابعة لمديرية الأوقاف، و4 مراكز لإعداد محفظي القرآن الكريم، ويدرس بها 202 دارس، بالإضافة إلى 111 قارئ سورة بالمديرية.

وأكد "زيادة" فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المديرية تقوم بدورها في متابعة المدارس العلمية، والمدارس القرآنية خلال شهر رمضان المبارك، وعلى مدار العام، وتهيئة كافة الظروف لإنجاحها؛ وتحقيق أهدافها بنشر الفكر الوسطى ومواجهة التطرف، وتيسير حفظ القرآن الكريم بالمجان، وغرس القيم الأخلاقية وتحصين النشء ضد الأفكار المتطرفة، وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مصرع طالب بالابتدائى أثناء عملية طهارة داخل عيادة نساء وولادة بالدقهلية

الأورمان والهلال الأحمر الإماراتى يوزعان 350 كرتونة مواد غذائية بالدقهلية

طلبة شمال سيناء والدقهلية ودمياط يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية اليكترونيا

محافظ الدقهلية لموظفين تقاعسوا فى انهاء رخصة مواطن: "حرام عليكم بجد"

صور.. عميد تجارة المنصورة يزور جامعة فيتوتاس ماجنوس فى ليتوانيا لبحث التعاون

اضبط مخالفة.. مياه الصرف الصحى تحاصر مستشفى حميات المنصورة "صور"

أخبار مصر

محافظة الدقهلية

أوقاف الدقهلية

شهر رمضان

الأوقاف

تحفيظ القرآن

مقرأة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة