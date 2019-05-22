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الأربعاء، 22 مايو 2019 05:27 م
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أمن الإسكندرية يضبط 1406 عبوة شاى وعسل أبيض غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:44 م
أمن الإسكندرية يضبط 1406 عبوة شاى وعسل أبيض غير صالحة للاستهلاك الآدمى حملة تموينية- أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام، من ضبط مالك محل غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة اللبان، لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية.
 
وأسفرت الحملة، عن ضبط كميات من السلع الغذائية قدرها 1406 عبوات شاى وعسل أبيض، معبأة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة وأخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم.
 
 

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