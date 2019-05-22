أسعار الذهب تهبط لأقل سعر فى 2019 وعيار 21 يسجل 605 جنيها للجرام

كتب – إسلام سعيد

كشف إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة فى غرفة القاهرة التجارية، استمرار انخفاض أسعار الذهب فى سوق الصاغة، مشيرا إلى أن سعر الذهب عيار 21 سجل 605 جنيها للجرام فى أدنى سعر للذهب هذا العام.

وأضاف واصف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن سعر الذهب عيار 18 سجل قبل قليل 518 جنيها، وسجل الذهب عيار 24 بلغ 691 جنيها ، والجنيه الذهب يسجل 4480 جنيها.

وأشار واصف إلى أن هبوط أسعار الذهب فى مصر، جاء نتيجة تراجع سعر الذهب عالميا إلى 1274 دولار فى أدنى سعر للذهب فى أكثر من 3 أسابيع، لافتا إلى أن هبوط سعر الدولار فى مصر أيضا ساهم فى تراجع الأسعار.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.

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أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.