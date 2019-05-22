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أخبار × 24 ساعة.. إعلان أسعار الكهرباء الجديدة.. تطبيق الزيادات يبدأ من يوليو

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. إعلان أسعار الكهرباء الجديدة.. تطبيق الزيادات يبدأ من يوليو فاتورة كهرباء
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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية

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اسعار الكهرباء

الثانوية العامة

فاتورة الكهرباء

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