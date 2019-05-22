أخبار × 24 ساعة.. إعلان أسعار الكهرباء الجديدة.. تطبيق الزيادات يبدأ من يوليو

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية

المدارس تمنع اصطحاب طلاب أولى ثانوى للهواتف داخل لجان الامتحان

تعرف على خدمات برنامج "سكن كريم" للأسر الأكثر احتياجا بـ5 محافظات

تأمين مخزون المحافظات من السلع الأساسية 3 أشهر

100 مليون صحة: ألبان الأطفال هامة للنمو الطبيعى وتقوية المناعة

الصحة تعد خطة وقائية للتعامل مع حالات الإجهاد الحرارى تزامناً مع موجة الحر

إعلان أسعار الكهرباء الجديدة.. تطبيق الزيادات يبدأ من فاتورة يوليو المقبل .. 4 جنيهات أقل زيادة فى فاتورة الكهرباء .. و93.5 لمن يستهلك ألف كيلو وات .. 14 قرشًا زيادة للشريحة الثالثة و12 قرشًا للرابعة

تعرف على قيمة أول فاتورة بعد تطبيق زيادات أسعار الكهرباء الجديدة 2019

تطبيق الشروط الجديدة لاستيراد تقاوى الخضر وتحليلها معمليا تأكيدا لسلامتها

السكة الحديد تقرر شراء 100 عربة جديدة لتحديث قطارات النوم

10 نصائح لتفادى الإصابة بالإجهاد الحرارى.. تعرف عليها

الحلقة الأولى.. روائع الذوق والأناقة والإتيكيت فى حياة النبى

50 ألف جنيه مكافأة لأفضل الإدارات فى مشروع صكوك الأضاحى

تعرف على موعد السحور وأذان الفجر فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم