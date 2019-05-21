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9 أرقام هامة عن الإنتاج الصناعى فى مصر.. تعرف عليها

الثلاثاء، 21 مايو 2019 07:30 ص
9 أرقام هامة عن الإنتاج الصناعى فى مصر.. تعرف عليها المعادن والصلب
كتب أمين صالح
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ارتفاع كبير فى إجمالى الإنتاج الصناعى فى مصر فى الربع الثالث من 2018 مقابل نفس الفترة فى 2017، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، حيث سجل إجمالى الإنتاج الصناعى قرابة 185 مليار جنيه مقابل 145 مليار جنيه فى الربع الثالث من عام 2017، وفيما يلى أبرز 9 معلومات عن الإنتاج الصناعى فى مصر:
 
سجل إجمالى الإنتاج الصناعى فى مصر خلال الربع الثالث من 2018 قرابة 185.3 مليار جنيه.
 
سجل الإنتاج الصناعى فى مصر فى الربع الثالث من 2017 قرابة 145.3 مليار جنيه.
 
نسبة زيادة الإنتاج الصناعى فى الربع الثالث من 2018 مقارنة بنفس الفترة فى 2017 بلغ 27.6%.
 
 نشاط الحديد والصلب والمعادن الثمينة والدهب وسبك المعادن ساهم بنسبة 20.8% من إجمال الإنتاج الصناعى.
 
نشاط صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 16.1% من إجمال الإنتاج الصناعى.
 
سجل نشاط صناعة المواد الكيميائية الأساسية والأسمدة والألياف والخيوط الصناعية نسبة 15.5% من قيمة الإنتاج الصناعى.
 
صناعة المواد والمنتجات الكيميائية بلغت 28.8 مليار جنيه للربع الثالث من 2018 مقابل 14.8 مليار جنيه فى نفس الفترة فى 2017.
 
بلغت قيمة الإنتاج لصناعة الأثاث 800 مليون جنيه للربع الثالث من 2018 مقابل 400 مليون جنيه للربع الثالث عام 2017.
 
قيمة الإنتاج لصناعة منتجات المعادن اللافلزية بلغت 1.3 مليار جنيه للربع الثالث من 2018 مقابل 1.4 مليار جنيه للربع الثالث من 2017 بانخفاض نسبته 5.3%..

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الحديد والصلب

المعادن

الاقتصاد

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