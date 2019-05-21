%85 من طلاب أولى ثانوى بالبحيرة يؤدون الامتحان إلكترونيا فى 60 مدرسة

البحيرة - ناصر جودة

قال محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، إن 85% من طلاب الصف الأول الثانوى فى المحافظة أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية، اليوم الثلاثاء، من خلال المنظومة الإلكترونية.

وأكد "سعد"، فى تصريحات صحفية، أن منظومة الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوى أثبتت نجاحها اليوم فى أغلب المدارس المستهدفة، بأداء الطلاب الامتحان إلكترونيا فى 60 مدرسة، مقابل 15 فقط أدى طلابها الامتحان ورقيا بسبب مشكلات تكنولوجية عارضة يجرى إصلاحها فى الوقت الحالى.

وأضاف أن مدارس المحافظة أنجزت امتحان الفترة الصباحية واستعدت سريعا لامتحان الفترة المسائية لطلاب المدارس الخاصة، وانتهت منه بين الواحدة ظهرا والثانية والنصف عصرا، مشددا على التزام الإدارات والمدارس بالتعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات، وتوفيرها كل التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر.