70 مخالفة تموينية حررتها لجنة حماية المستهلك ببنى سويف فى حملة بمركز الفشن

بنى سويف :هانى فتحى

حررت لجنة حماية المستهلك ،التى شكلها المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف، 70 مخالفة تموينية، فى حملة استهدفت مركز الفشن جنوب المحافظة .

وأسفرت الحملة،عن تحرير 70 مخالفة متنوعة، منها "20 محضر لمخالفات فى مخابز بلدية 2 نقص وزن، 7 عدم الاحتفاظ بميزان حساس، 4 عدم إعطاء بون، 5 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 2 عدم نظافة أدوات العجين، 18 محضر لمخالفة الاشتراطات الصحية العامة، 12 محضر لعدم حمل شهادة صحية، 5 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش، 11 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر تصرف فى حصة دقيق مدعم، وحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر، وسلع منتهية الصلاحية.

يذكرأن، لجنة "حماية المستهلك" التى شكلها المحافظ، تضم التموين والصحة وحماية المستهلك، وبإشراف ومتابعة وتنسيق كامل مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وتهدف اللجنة لتوحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني، يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى، حيث يتم إعداد تقرير أعمال يومى وعرضه على السيد المحافظ، لما لملف التموين من أولوية فى أجندة العمل التنفيذية بالمحافظة.