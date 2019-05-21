video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

70 مخالفة تموينية حررتها لجنة حماية المستهلك ببنى سويف فى حملة بمركز الفشن

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:01 م
70 مخالفة تموينية حررتها لجنة حماية المستهلك ببنى سويف فى حملة بمركز الفشن حملة تموينية- أرشيفية
بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق
حررت لجنة حماية المستهلك ،التى شكلها المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف، 70 مخالفة تموينية، فى حملة استهدفت مركز الفشن جنوب المحافظة .
 
وأسفرت الحملة،عن تحرير 70 مخالفة متنوعة، منها "20 محضر لمخالفات فى مخابز بلدية 2 نقص وزن، 7 عدم الاحتفاظ بميزان حساس، 4 عدم إعطاء بون، 5 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 2 عدم نظافة أدوات العجين، 18 محضر لمخالفة الاشتراطات الصحية العامة، 12 محضر لعدم حمل شهادة صحية، 5 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش، 11 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر تصرف فى حصة دقيق مدعم، وحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر، وسلع منتهية الصلاحية.
 
يذكرأن، لجنة "حماية المستهلك" التى شكلها المحافظ، تضم التموين والصحة وحماية المستهلك، وبإشراف ومتابعة وتنسيق كامل مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وتهدف اللجنة لتوحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني، يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى، حيث يتم إعداد تقرير أعمال يومى وعرضه على السيد المحافظ، لما لملف التموين من أولوية فى أجندة العمل التنفيذية بالمحافظة.
 
 
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تحرير قضايا غش تجارى وذبح خارج المجازر الحكومية فى حملة تموينية بالجيزة

فيديو.. حملات تموينية مكبرة لمراقبة الأسواق فى رمضان

ضبط أطنان من السلع التموينية الفاسدة فى حملات تموينية برمضان

ضبط ألبان وأغذية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالوادى الجديد

حمله تموينيه

اخبار المحافظات

تموين بنى سويف

محافظة بنى سويف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
"س و ج" .. كل ما تريد معرفته عن الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة

"س و ج" .. كل ما تريد معرفته عن الإدعاء المدنى أمام النيابة العامة

اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة

اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة

قبل أيام من انتخابات أوروبا.. البريطانيون يختارون "بريكست" مرة أخرى.. استطلاع: حزب نايجل فاراج الأكثر تفضيلا ويحظى بقبول أكبر من "المحافظين" و"العمال" مجتمعين.. وموقف المعارضة من إجراء استفتاء ثان يفقدها الدعم

قبل أيام من انتخابات أوروبا.. البريطانيون يختارون "بريكست" مرة أخرى.. استطلاع: حزب نايجل فاراج الأكثر تفضيلا ويحظى بقبول أكبر من "المحافظين" و"العمال" مجتمعين.. وموقف المعارضة من إجراء استفتاء ثان يفقدها الدعم

النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة.. 36 مسرحية وملايين الابتسامات قدمها "شفيق يا راجل" لجمهوره.. وزوجته وابنه الوحيدة يطلبان الدعاء

النجم يحتاج دعواتكم حتى يضىء مرة أخرى.. الفنان محمد نجم يصاب بجلطة دماغية ويدخل العناية المركزة.. 36 مسرحية وملايين الابتسامات قدمها "شفيق يا راجل" لجمهوره.. وزوجته وابنه الوحيدة يطلبان الدعاء

الأهلى يختتم استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

الأهلى يختتم استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى

هتلبسى إيه بكرة؟.. اللون الزيتى والإطلالة الرياضية اختيار مناسب ومريح

هتلبسى إيه بكرة؟.. اللون الزيتى والإطلالة الرياضية اختيار مناسب ومريح

الرجوع الى أعلى الصفحة