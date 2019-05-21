6 نصائح لتفادى حرائق السيارات خلال الموجة الحارة.. تعرف عليها

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت إدارة الحماية المدنية، مجموعة من الوصايا لمنع حرائق السيارات بعد توقعات الارصاد بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بين 47 و50 درجة مئوية.

ويرصد "اليوم السابع" هذه التحذيرات فى النقاط التالية:

1- إخلاء السيارات المواد الغازية والقداحات والمشروبات الغازية والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام.

2- فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط "تنسيم".

3- عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل.

4- تعبئة وقود السيارة فى الفترة المسائية.

5- عدم السفر بالسيارة فى الفترة الصباحية.

6- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصًا فى السفر.