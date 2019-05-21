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5 أفعال تقودك إلى الحبس فى مشروع قانون الملاحة الداخلية.. تعرف عليها

الثلاثاء، 21 مايو 2019 04:00 ص
5 أفعال تقودك إلى الحبس فى مشروع قانون الملاحة الداخلية.. تعرف عليها مجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى
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يستعرض "اليوم السابع" ما جاء فى الفصل السادس من مشروع قانون الملاحة الداخلية المُقدم من الحكومة، والذى تناول وضع عقوبات محددة لمخالفة الالتزامات الواردة فى بعض مواد القانون، هذا بالإضافة إلى وضع عقوبات محددة على الإتيان ببعض الأفعال المجرمة أو عدم تنفيذ بعض الالتزامات والتى جاءت على سبيل الحصر  ضمن مواد هذا الفصل.

 وذلك كله على النحو التالى:

_ وضعت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:

1.     استخدام أو السماح باستخدام وحدة نهرية في غرض مناف للآداب.

2.  تسيير وحدة نهرية في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية دون ترخيص بذلك، أوغير مستوفاة للاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة أو معدات السلامة والإنقاذ.

3. نقل بضائع ممنوع نقلها بوحدة نهرية أو يتطلب نقلها الحصول على ترخيص خاص أو موافقة.

4. قيادة وحدة نهرية تحت تأثير مخدر أو مسكر.

5. تسيير معدية عامة أو خط سير، دون الحصول على ترخيص.

 


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